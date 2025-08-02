Bakan Kacır: Türk sanayisi katma değerli üretimini sürdürüyor

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Türk sanayisinin katma değerli üretimini sürdürdüğünü ve ihracatta rekorların devam ettiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

İhracatta rekor devam ediyor

"Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Yıllık ihracatımız ise 269,4 milyar dolara yükseldi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenindeki kararlı yürüyüşümüz sürecek."



