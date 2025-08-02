Trabzon'da denize girmek yasaklandı

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." denildi.

Trabzon Valiliğin'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin bir metreyi aşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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