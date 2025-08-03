Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti

Son bir yılda çocukların karıştığı suç olayları yüzde 10 oranında artış gösterdi. Bu artışın ana nedeni, uyuşturucu tacirleri ve suç örgütlerinin çocukları kendi çıkarları için kullanması olarak öne çıkıyor. Özellikle 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin katil zanlısının 18 yaşından küçük olması sebebiyle ceza indirimi uygulanabileceği yönündeki tartışmalar, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, çocukların suçla ilişkisine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu ve son bir yılda çocukların karıştığı olay sayısında yüzde 9,8 oranında artış yaşandı.

Çocukların Suçla İlişkisi ve Tehlikeler

TÜİK'in verilerini değerlendiren hukukçu Tülay Bekar, rakamların endişe verici olduğunu belirtti. Bekar, bu tablonun çocukların suç örgütleri, madde bağımlılığı ve sosyal istismar tehdidi altında olduğunu gösterdiğini ifade etti. Özellikle uyuşturucu tacirleri ve çıkar amaçlı grupların çocukları kendi çıkarları için kullandığına dikkat çekti.

Aile İçi Eğitim ve Koruma Önlemleri

Çocukların korunması için eğitimin kilit rol oynadığını vurgulayan Bekar, özellikle aile içi eğitimin önemine işaret etti. Ayrıca özel öğretim kurumlarının çok iyi denetlenmesi ve okulların terör örgütlerinden arındırılması gerektiğini belirtti. Madde bağımlılığını "biyolojik bir soykırım" olarak nitelendiren Bekar, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı ve sosyal medya tehditlerinin de aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Bakanlığın Yeni Çalışmaları

Adalet Bakanlığı, 18 yaş altı suçlulara verilen cezalarda kademelendirme yapılmasına yönelik yeni bir çalışma yürütüyor. Bakanlık kaynakları, Avrupa'daki uygulamaların incelendiğini ve Minguzzi vakası gibi ağır suçlarda failin yaşı ne olursa olsun daha caydırıcı cezaların gündeme gelebileceğini aktardı.

Çocukların Suça Sürüklenme Nedenleri

Zorla dilendirme

Silahlı faaliyet

Uyuşturucu kuryeliği

Hırsızlık ve gasp

Eğitimden kopma ve akademik başarısızlık, suça sürüklenen çocuklarda en erken görülen belirtiler arasında yer alıyor.

TÜİK Verileriyle Çarpıcı Artış

TÜİK'in "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk" istatistiklerine göre, 2023 yılında çocukların karıştığı olay sayısı 537 bin 583 iken, bu sayı 2024'te yüzde 9,8 artarak 612 bin 651'e yükseldi. Bu olayların 202 bin 785'inde çocuklar "suça sürüklenen çocuk" olarak kayıtlara geçti.



