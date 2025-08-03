Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Antalya'nın batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağışların özellikle Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Kocaeli ve Sakarya ile Balıkesir'in batı kıyıları : Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ile : Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. BALIKESİR: 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde batı kıyıları yerel sağanak yağışlı.

32°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde batı kıyıları yerel sağanak yağışlı. EDİRNE: 35°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

35°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. İSTANBUL: 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

Ege Bölgesi

Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Muğla çevreleri: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DENİZLİ: 35°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

35°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı. İZMİR: 35°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

35°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. MUĞLA: 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi

Toroslar kesimi, Adana, Osmaniye ve Antalya'nın batısı: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ADANA: 34°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

34°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı. ANTALYA: 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel sağanak yağışlı.

31°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel sağanak yağışlı. HATAY: 32°C - Parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Özellikle Çankırı çevrelerinde öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

öğle saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. ANKARA: 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

30°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı. ESKİŞEHİR: 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı. KONYA: 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

kuvvetli olması bekleniyor. BOLU: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı.

26°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı. DÜZCE: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

28°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı. SİNOP: 33°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Kıyılar ile Amasya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AMASYA: 35°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

35°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı. ARTVİN: 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel aralıklı sağanak yağışlı.

30°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel aralıklı sağanak yağışlı. SAMSUN: 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

ERZURUM: 33°C - Az bulutlu ve açık.

33°C - Az bulutlu ve açık. KARS: 34°C - Az bulutlu ve açık.

34°C - Az bulutlu ve açık. MALATYA: 40°C - Az bulutlu ve açık.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi