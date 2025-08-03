Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Temmuz 2025 itibarıyla en düşük emekli aylığının 16.881 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, bankalar arasında emekli promosyonu rekabeti hız kazandı. Emekli banka promosyonlarıyla ilgili kampanyalar artarken, milyonlarca emekli en yüksek ödemeyi hangi bankanın sunduğunu araştırıyor. Bankalar, müşteri kazanmak adına cazip tekliflerle öne çıkıyor. Peki, 2025 yılında emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte bankaların güncel promosyon kampanyaları ve detaylar.

2025 Temmuz Emekli Banka Promosyonları Ne Kadar?

Emekli maaşını belirli bir süre aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlara sunulan banka promosyonları, Temmuz 2025'teki maaş artışları sonrasında yeniden gündeme geldi. Hem kamu hem de özel bankalar, güncel promosyon paketlerini duyururken, ödenecek tutarlar bankaya göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar, sundukları ek fırsat ve avantajlarla birlikte nakit promosyon ödemelerini 25.000 TL ila 27.000 TL aralığına kadar çıkarmış durumda.

Banka Banka Güncel Emekli Promosyonları

Yapı Kredi

27.000 TL'ye varan nakit promosyon kampanyası 15 Haziran 2025 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli. SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler bu fırsattan yararlanabiliyor.

Halkbank

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri ise başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon alabiliyor.

DenizBank

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel ayrıcalıklardan faydalanabiliyor. Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişiyor: 0-9.999 TL : 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL : 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL : 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri : 12.000 TL

ve emeklilere özel ayrıcalıklardan faydalanabiliyor. Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişiyor:

Ziraat Bankası

SGK emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor. 3 yıllık peşin ödeme yapılmaktadır.

Garanti BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 21.000 TL'ye varan promosyon ve ödül. 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard ile alışverişe 6.000 TL bonus veriliyor.

ING Bank

SGK emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon , ek nakit promosyonlarla toplamda 25.000 TL'ye varan ödeme . Promosyonlar maaş aralığına göre: 10.000 TL'ye kadar : 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası : 10.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arası : 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri : 15.000 TL

, ek nakit promosyonlarla toplamda . Promosyonlar maaş aralığına göre:

VakıfBank

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme fırsatı . Promosyonlar maaş aralığına göre: 10.000 TL'ye kadar : 5.000 TL (3 yıl için) 10.000 TL - 15.000 TL arası : 8.000 TL (3 yıl için) 15.000 TL - 20.000 TL arası : 10.000 TL (3 yıl için) 20.000 TL ve üzeri : 12.000 TL (3 yıl için)

. Promosyonlar maaş aralığına göre:

İş Bankası

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatlarına toplamda 1.000 TL'ye varan MaxiPuan. Ayrıca ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartına başvuranlara toplamda 5.000 TL'ye varan indirim fırsatı.

Sonuç ve Değerlendirme

Bazı bankalar, ek avantajlar ve kampanyalarla birlikte emeklilere yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri sunmaktadır. Emekliler, maaşlarını taşımadan önce bankaların sunduğu güncel kampanya koşullarını dikkatlice incelemelidirler.