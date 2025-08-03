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Adapazarı'nda Şüpheli Kovalamaca: Üzerinden Tabanca Çıktı

Adapazarı'nda montlu şüpheli, polis takibiyle yakalandı. Üzerinden namluya mermi sürülmüş tabanca çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 08:46, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 08:46
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Adapazarı'nda Şüpheli Kovalamaca: Üzerinden Tabanca Çıktı

Adapazarı ilçesinde yaşanan olayda, sıcak havaya rağmen üzerinde mont bulunan bir kişi, polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durdurulmak istendi. Şüpheli, polislerin kendisine yöneldiğini fark edince koşarak kaçmaya başladı. Çark Caddesi civarında başlayan bu nefes kesen kovalamaca, kısa sürede Cevatbey Pasajı'nın bulunduğu ara sokakta sona erdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak yere yatırıp kelepçeledi. Yapılan üst aramasında, şüphelinin üzerinde namluya mermi sürülmüş tabanca ele geçirildi.

Olayın Detayları

  • Şüpheli, sıcak havada mont giymesi nedeniyle dikkat çekti.
  • Polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
  • Kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı.
  • Üzerinde namluya mermi sürülmüş tabanca bulundu.

Şüphelinin İfadesi

Gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna şüpheli, "Kaçmadım" şeklinde yanıt verdi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.


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