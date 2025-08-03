MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm

Sağlık Bakanlığı, MHRS'ye eklenen yeni özellikler ve yapılan iyileştirmelerle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Bekleyen randevu sayısında önemli bir düşüş sağlanırken, yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi artırılıyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, MHRS'ye yeni eklenen "Aile Hekimine Yönlendirme" özelliğinin mecburi olmadığını, vatandaşlara sunulan ek bir seçenek olduğunu belirtti.

Vatandaşlar istedikleri branştan, istedikleri hastaneden randevu almaya devam edebiliyor. Uygun randevu yoksa kişiye ek bir öneride bulunuluyor. Aile hekimleri, vatandaşların sağlıkla ilgili ilk başvurduğu en yakın hekimlerdir. Aile hekiminize başvurup değerlendirme sonrası gerekiyorsa hastaneden randevu oluşturulabiliyor.

Yenilikçi Uygulamalar ve Hizmetlerdeki Gelişmeler

Bekleyen Randevu Sayısında Azalma

Temmuz 2024'te 4 milyona yakın bekleyen randevu talebinin 5'te 4'ü karşılandı. Şu anda 81 ilde 72 branşta aynı gün içinde randevu verilebiliyor. 73 ilde ise tüm branşlara aynı gün ulaşmak mümkün.

5 Milyon Kişiye Yeni Teşhis

Aile Sağlığı Merkezi sayısı artırıldı. Aile hekimliği birimi başına düşen ortalama nüfus 3 bin 40 iken, bu sayının 2028 sonuna kadar 2 bin 500'e indirilmesi hedefleniyor. 4 milyon 976 bin 996 kişiye yeni tanı konuldu. Akupunktur ve fitoterapi gibi yenilikçi uygulamalar aile hekimliklerinde, mesai saatleri dışında sunulmaya başlandı.

Altyapı Güçlendirmeleri ve Kampanyalar

Hastanelerle entegrasyon sayesinde aile hekimleri artık doğrudan hastanelerle iletişim kurabiliyor. 10 Mayıs'ta başlayan "İdeal Kilonu Koru, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla 10 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. Fazla kilolu ve obez vatandaşlar aile hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilerek ücretsiz diyetisyen, egzersiz ve pilates desteği verildi.

Akılcı İlaç Kullanımı ve Tıbbi Kenevir

Akılcı İlaç Kullanımıyla Gereksiz Tüketim Azaldı

Akılcı ilaç kullanımının önemi vurgulanarak, dünyada her yıl yaklaşık 700 bin insanın antibiyotik direncine bağlı enfeksiyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Doğru ilacın, doğru dozda ve sürede kullanılması için sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara eğitimler veriliyor. Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve mide koruyucular gibi sık kullanılan ilaçlarda reçete ve kutu sayılarında anlamlı bir düşüş sağlandı.

Tıbbi Kenevirin Kullanım Alanları

Tıbbi kenevirin 15 farklı hastalıkta kullanıldığı belirtildi. Nörolojik hastalıklardan romatizmal rahatsızlıklara, kronik ağrıdan şizofreni ve kaygı bozukluklarına kadar birçok alanda bilimsel temellere dayalı olarak değerlendiriliyor. Tıbbi kenevirin mide bulantısı, akne, sedef hastalığı, diskinezi, romatoid artrit, madde bağımlılığı ve bazı kalp hastalıklarında da etkili olduğuna dair güçlü klinik çalışmalar bulunuyor. Bu ürünler yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacak.

Sigarayla Mücadelede Toplumsal Dönüşüm

Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir Kampanyası

209 binden fazla kişiye ulaşıldı, yüzde 90'ı sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. ALO 171 hattı üzerinden 20 binden fazla kişiye özel bırakma planları hazırlandı. Poliklinik başvuruları geçen yıla göre yüzde 85 arttı.

Yeni Uygulamalar ve Denetimler

Temmuzda "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı" başlatıldı ve yakında tüm kamu kurumlarına yayılması planlanıyor. İstanbul ve Çankırı'da pilot olarak uygulanan online poliklinik ülke geneline taşınacak. 20-27 Temmuz'da 70 binden fazla denetim yapıldı, kurallara uymayan işletmelere ceza işlemi uygulandı. Sigarayla mücadelede kararlılıkla devam ediliyor.



