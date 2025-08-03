TİGEM 69 safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 69 safkan Arap koşu tayının satışı için 21 Ağustos'ta ihale düzenleyecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 09:11, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 09:12
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 43 baş dişi ve 26 baş erkek olmak üzere toplam 69 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale, 21 Ağustos'ta, saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.