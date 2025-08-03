Kilis Cezaevinde Hükümlüler Meslek Ediniyor, Üretime Katılıyor

Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Temmuz enflasyonu yarın açıklanacak
Temmuz enflasyonu yarın açıklanacak
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
DMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!
DMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
Bakan Uraloğlu: Denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
En yüksek enflasyona sahip olan ülkeler belli oldu!
İhracatta tarihi rekor
İhracatta tarihi rekor
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan NeXT Sosyal medya açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kilis Cezaevinde Hükümlüler Meslek Ediniyor, Üretime Katılıyor

Kilis Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler baklava, kahve ve helva atölyelerinde çalışıyor. Hem meslek öğreniyor hem de topluma yeniden kazandırılıyorlar.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 11:12, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 11:13
Yazdır
Kilis Cezaevinde Hükümlüler Meslek Ediniyor, Üretime Katılıyor

Kilis Ceza İnfaz Kurumu'nda başlatılan yeni uygulama ile hükümlü ve tutuklular, İş Yurtları Kurumu'nun katkılarıyla birçok farklı alanda üretim yaparak hem ücret alıyor hem de meslek öğreniyor. Bu sayede topluma yeniden kazandırılmaları hedefleniyor. Kurum bünyesindeki helva, kahve ve baklava atölyelerinde çalışan hükümlüler, aldıkları sertifikalarla tahliye sonrası için meslek sahibi olabiliyor. Çeşitli iş kollarında görev alan hükümlüler, bu çalışmalar karşılığında günlük ücret alıyor ve iaşe bedeli ödemiyor.

Atölyelerde Üretim ve Hedefler

  • Helva Atölyesi sorumlusu infaz koruma memuru Orhan Özmaya, amaçlarının hükümlülere meslek kazandırmak olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl önemli miktarda üretim yapıldığını ve bu yıl hedefin daha da yükseltildiğini ifade etti. Kış aylarında üretim kapasitesinin arttığını, üretilen helvaların resmi kurumlara, okullara ve belediyelere gönderildiğini söyledi.
  • Ceza infaz koruma memuru Halil İbrahim Kaba ise Türk kahvesi paketleme atölyesinde her gün binlerce kahvenin paketlenerek diğer ceza infaz kurumlarına gönderildiğini belirtti. Amaçlarının hükümlülere meslek kazandırmak olduğunu vurguladı.

Hükümlülerin Deneyimleri

Baklava atölyesinde çalışan bir hükümlü, "İki yıldır bu atölyede çalışıyorum. Kalfalık ve ustalık belgemi aldım. Kurumdan çıktıktan sonra kendi işyerimi açmak istiyorum. Hem aileme yük olmuyorum hem de ayakta durmayı öğrendim. Burası bana ikinci bir şans verdi. Tüm memurlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ederim" dedi.

Topluma Yeniden Kazandırma Hedefi

Baklava Atölyesi Şefi infaz koruma memuru Yusuf Yıldırım, kurumda bulunan hükümlülerin daha önce bu mesleği yapmadıklarını, burada hem meslek edinip hem de sigortalı olarak çalıştıklarını belirtti. Ailelerinden maddi destek almadan hayatlarını sürdürebildiklerini ve hedeflerinin onları yeniden topluma kazandırmak olduğunu ifade etti.

Eğitim ve Rehberlik Faaliyetleri

Ceza infaz kurumu öğretmeni Hasan Ufuk Dağ, "Kurumumuzda hükümlülere okuma-yazmadan doktoraya kadar her düzeyde rehberlik ediyoruz. Geniş bir kütüphanemiz var. Hükümlüler düzenli olarak buradan yararlanabiliyor, dilerlerse kitapları bulundukları yerlere götürerek de okuyabiliyorlar" şeklinde konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber