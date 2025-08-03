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Uyuşmazlık Mahkemesi İki İşlemde İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğuna Karar Verdi

Sosyal güvenlik mevzuatı yönünden memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren iki davada Uyuşmazlık Mahkemesi idari yargı yerinin görevli olduğuna hükmetmiş ve kararlar 03.08.2025 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 11:46, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 11:47
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Uyuşmazlık Mahkemesi İki İşlemde İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğuna Karar Verdi

03.08.2025 tarihli 32975 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'ndan sosyal güvenlik mevzuatı yönünden memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren iki davada davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiği yönünde karar çıkmıştır.

164 sayfadan oluşan bahse konu Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının;

Birincisi; 119-124 sayfa aralığında bulunan (T:08.04.2025, E:2025/111, K:2025/259) kararın özeti, davacının davalı kurumda -Diyanet İşleri Başkanlığı- 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine istinaden Kur'an Kursu öğreticisi olarak çalışmakta iken, sözleşmesinin feshinden dolayı parasal haklarının tahsili istemiyle açtığı davanın idari yargı yerinde görülmesi hakkında olup, karar oybirliğiyle alınmıştır.

İkincisi; 145-149 sayfa aralığında bulunan (T:08.04.2025, E:2025/158, K:2025/277) kararın özeti, davacının 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun'a tabi Emekli Sandığı iştirakçisi olduğu gözetilerek, uyuşmazlığın çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu hakkında olup, karar oybirliğiyle alınmıştır.

Sonuç olarak, 657/4B kapsamında çalışanların sözleşme feshine dair parasal haklar ile mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli sandığı iştirakçilerinin malullüğe ilişkin uyuşmazlıkları için dava açma yerinin idari yargı yeri olduğu Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarından görülmektedir.

Kararlar için tıklayınız.


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