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Ayşe Böhürler'den Beşir Atalay Tepkisi: İtibarı Bir Rektörün Kararıyla Silinemez

Kırıkkale Üniversitesi'nde kampüs adının Beşir Atalay'dan "Şehitler Kampüsü"ne çevrilmesi tartışılmaya devam ediyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, bugün kaleme aldığı yazısında bu karara sert tepki gösterdi: "Bugün muhafazakar kesimin siyasi, fikri ve akademik mücadelesinde önemli bir isimdir Beşir Atalay. İtibarı asla bir rektörün şahsi kararıyla silinemez.&"

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 12:05, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 12:06
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Ayşe Böhürler'den Beşir Atalay Tepkisi: İtibarı Bir Rektörün Kararıyla Silinemez

"Ahde vefaya ihanettir"

Böhürler yazısında, kampüs isminin değiştirilmesini "ahde vefaya ihanet" olarak nitelendirerek, "Bu karar hepimizi çok üzdü. Özellikle yıllardır ahde vefayı ilke edinen bir siyasi hareketin mensubu olarak vicdanımızı çok rahatsız etti" ifadelerine yer verdi.

"AK Parti'nin aksaçlılarındandı"

Beşir Atalay'ın hem akademide hem siyasette öncü rol oynadığını vurgulayan Böhürler, "AK Parti gökten zembille inmedi. Beşir Hoca bu hikayenin önemli bir parçasıdır, bizim aksaçlılarımızdandır. Hem bizim yetişmemizde, hem de bürokraside görev yapan birçok ismin şekillenmesinde onun emeği vardır" dedi.

"İsim değişikliğinde kurumsal gerekçe yok"

Kararın gerekçesiz alındığını belirten Ayşe Böhürler, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü'nü eleştirdi. Böhürler, "Rektör, bu değişikliği sadece yerel bir iki yazıya dayandırmış. Üstelik geçmişte Beşir Atalay'ı kendine yol gösterici olarak görmüş, defalarca ondan destek istemiş bir isimdi. Bu kararı alırken ne YÖK Başkanına ne de Cumhurbaşkanımıza bilgi vermemiş. Tamamen şahsi bir inisiyatifle hareket etti" açıklamasını yaptı.

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