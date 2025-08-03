Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 559 Aile Destek Merkezi (ADEM) aracılığıyla bu yıl 60 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunulduğunu bildirdi. Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, toplumsal kalkınma ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını belirten Göktaş, kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmeye devam ettiğini vurguladı.

ADEM'lerin Rolü ve Hedefleri

ADEM'ler, aile yapısını güçlendirmek, milli ve manevi değerleri korumak, kadınların ailedeki rolünü güçlendirmek, gelir elde etmelerini sağlamak ve aileyi tehdit eden unsurlardan korumak gibi hedeflerle çeşitli programlar sunmaktadır. Bakanlık ve ilgili kamu kurumlarının uzman personeliyle çeşitli eğitimler verilmekte, kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik kurslar düzenlenmektedir.

Çevreye Duyarlı Hizmetler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan işbirliğiyle Sıfır Atık vizyonu sosyal hizmetlerin merkezine yerleştirilmiş, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünü yaptığı proje ile sıfır atık bilinci her haneye ulaştırılmaktadır.

Kurslar ve Kadınların Katılımı

Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından bölgenin ihtiyaçlarına göre çeşitli mesleki kurslar düzenlenmektedir.

Kadınlar, merkezlerde düzenlenen kurslara katılarak ürettikleri ürünleri kermeslerde satarak gelir elde etmektedir.

Daha fazla kadının kurs ve faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla merkezlerde 0-6 yaş arası çocuklara yönelik kreş ve oyun odaları bulunmaktadır.

bulunmaktadır. Çocuklar eğitici öğretmenler refakatinde keyifli vakit geçirirken, anneleri de kurs ve faaliyetlere katılabilmektedir.

Ücretsiz kurs ve faaliyetler kadınların mesleki beceriler geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır.

Başvuru ve Yaygınlaştırma

Türkiye genelinde faaliyette olan 559 ADEM'den bu yıl içinde 60 bin kadın yararlanmıştır. Kursiyerlerin iş gücüne katılımını sağlamak için merkezlerin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Kurs ve faaliyetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını ADEM'ler üzerinden gerçekleştirebilirler.



