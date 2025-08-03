Hatay'da elektrik teli aşırı sıcaktan patladı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde, 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle artan klima ve elektrikli cihaz kullanımı, elektrik tellerinde genleşmeye yol açtı. Bunun sonucunda tellerde arka arkaya patlamalar meydana geldi. Havai fişeği andıran kıvılcımlar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"ELEKTRİK TELLERİ GENLEŞİNCE KISA DEVRE OLUŞTU"

Görüntüyü çeken Zülfikar Ali Berkyürek, yaşananları şöyle anlattı:

Hava aşırı sıcaktı, sıcaklık 40 derecenin üstündeydi. Elektrik telleri genleşince kısa devre oluştu. Patlamalar Eyüpsultan Caddesi üzerindeki ana yolda gerçekleşti. Biz de hemen elektrik ekiplerine haber verdik, hızlıca müdahale ettiler. Elektrikler kesildi ama şu anda tekrar verildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. O sırada yaya ve araç trafiğini durdurup güvenliği sağladık. Şu an herhangi bir problem yok.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak olası risklerin önüne geçti.



