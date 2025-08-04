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2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı

Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilecek. Açık kontenjanlar için birinci nakil başvuruları, 4-6 Ağustos'ta alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 11:42, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 11:44
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2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı

8'inci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği an geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih sonuçları açıklandı.

Öğrenciler sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecek.

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların boş kontenjan listesini kamuoyuyla paylaşacak. Öğrenciler, e-Okul üzerinden boş yerleri görebilecek ve buna göre nakil başvurusunda bulunabilecek.

LGS tercih sonuçları için tıklayınız.

Nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Yerleştirmeye esas nakil süreci, sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayacak. Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos'ta, İkinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak.

Her iki dönemde de liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılabilecek.

Yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-21 Ağustos arasında, il ve ilçe yerleştirme başvuruları alınacak. Bu başvurular 22 Ağustos'ta sonuçlanacak. Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.

LGS tercih sonuçları için tıklayınız.

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