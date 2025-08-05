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Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM'de ilk toplantısını yaptı. TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonunun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 21:01, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 20:53
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Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan komisyonun adı, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlenmiş ve komisyonun usul ile esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu kapsamda yapılan ilk toplantı, 5 Ağustos'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, komisyonun toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla kurulduğu belirtilmiştir. Komisyonun, ülkenin tarihi bir fırsat yakaladığı bu dönemde, yarınları şekillendirecek önemli bir sürecin takipçisi olacağı ve barışı kalıcılaştıracağı vurgulanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacağı ve kamuoyunun mevcut sürece dair bilgilendirilmesini sağlayacağı ifade edilmiştir.

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları

  • Komisyonun adı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
  • İlk toplantı tarihi: 5 Ağustos
  • Çalışma usul ve esasları: Oy birliğiyle kabul edildi
  • Bir sonraki toplantı: 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapılacak

Katılımcılar ve Bilgilendirme

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın

Söz konusu toplantıya bakanlar ve kurum başkanları davet edilmiştir. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.


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