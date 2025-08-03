Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir anestezi gazı üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevrede büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, fabrikada çalışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme başlatıldı

Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Anestezi gazı üretim tesisinde patlama: 2 işçi hayatını kaybetti! - Resim : 1

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



