İstanbul'da yoldan çıkan araç uçarak 6 işçinin kaldığı prefabrik konteynere çarptı
Bağcılar'da caddede seyir halinde olan pikabın, kontrolden çıkarak 6 inşaat işçisinin kaldığı prefabrik konteynere çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde faciadan dönüldü.
Kirazlı Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde yaşanan olayda cadde üzerinde süratli bir şekilde seyir halinde olan pikap kontrolden çıkarak içerisinde 6 inşaat işçisinin bulunduğu prefabrik konteynere daldı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Kazada 1 işçi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken konteynerde maddi hasar meydana geldi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, pikabın hızla gelişi ve virajı alamayarak konteynere çarptığı anlar yer aldı.
Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, konteynere dalan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.