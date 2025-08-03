Zelenskiy: İstanbul görüşmelerinin devamı için hazırlık yapıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırmak amacıyla İstanbul'da Rusya ile yapılan görüşmelerde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve yeni toplantının planlanması gibi konuları ekibi ile ele aldığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Zelenskiy, toplantıda, Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da 23 Temmuz'da Rusya ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

Toplantıda, "İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan müzakerelerde varılan anlaşmaların uygulanması ve yeni bir görüşmenin hazırlanmasını ele aldığını" kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli konular arasında, savaş esirlerinin takasının devam etmesi yer aldı. 1200 kişinin değişimi konusunda bir anlaşma var ve ilgili listeler üzerinde çalışmalar devam ediyor."

Ayrıca Rusya'daki Ukraynalı sivillerin geri getirilmesi üzerinde de çalışmaya devam ettiklerini bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Savunma Konseyi Sekreteri (Rüstem Umerov) Rus temsilcisiyle yapılan iletişim hakkında bilgi verdi" açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, Rusya'ya "zorla götürülen" Ukraynalı çocukların geri getirilmesi süreci ile ilgili de Yermak'tan bilgi aldığını kaydetti.