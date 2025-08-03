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Zincir market çalışanları tükeniyor: Ayakta duramayanlar, bayılanlar

Kaldırımlar, arka depolar ve kasa arkaları... Zincir market çalışanlarının yorgunluktan yere düştüğü, bayıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor. Türkiye genelinde 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayan zincir marketler, artık sadece alışverişin değil, güvencesiz emeğin sembolü haline gelmiş durumda. Siyasal iktisatçı Dr. İnan Mutlu, bu büyümenin ardında ağır emek sömürüsünün yattığını vurguluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 15:35, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 15:41
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Zincir market çalışanları tükeniyor: Ayakta duramayanlar, bayılanlar

Kaldırımlar, arka depolar ve kasa arkaları... Zincir market çalışanlarının yorgunluktan yere düştüğü ve bayıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor. Türkiye genelinde 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayan zincir marketler, artık sadece alışverişin değil, güvencesiz emeğin sembolü haline gelmiş durumda.

Düşük ücret, uzun saatler ve artan iş yüküyle boğuşan çalışanların sesi ise duyulmuyor. Siyasal iktisatçı Dr. İnan Mutlu, bu büyümenin ardında ağır emek sömürüsünün yattığını vurguluyor.

Çalışanlar Ayakta Duramıyor: Sosyal Medyada İsyan

Son aylarda zincir market çalışanlarının ayakta durmakta zorlandığı, hatta çalışırken bayıldığı videoların sosyal medyada viral hale gelmesi, Türkiye'de perakende sektörünün görünmeyen yüzünü gündeme taşıdı. Ayakta saatlerce bekleyen, mola vermeden çalışan, sıcak ya da soğuk depolarda görev yapan personellerin yaşadığı zorluklar halkın vicdanını sarsıyor.

  • Görüntülerde bazı çalışanların yere yığıldığı, diğer arkadaşlarının müdahale etmekte zorlandığı görülüyor.
  • Bu görüntüler sadece anlık bir tabloyu değil, sistematik bir sorunu gözler önüne seriyor.

İktisatçı Mutlu: "Ekonomik Büyüme Emek Sömürüsüyle Geliyor"

Konuya dair değerlendirmede bulunan siyasal iktisatçı Dr. İnan Mutlu, zincir marketlerdeki ağır koşulları şöyle özetliyor:

  • "Bu marketlerde çalışıyor olmak demek, düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve güvencesiz istihdam demek. Bu çalışanların örgütlenmelerine ve haklarını aramalarına da izin verilmiyor. Şube sayıları hızla artıyor, cirolar katlanıyor, ama çalışanlar eziliyor."2024 yılı itibarıyla Türkiye'deki en büyük 5 zincir markette toplam 300 bin kişi çalışıyor.
  • Aynı yıl içinde bu şirketlerin toplam cirosu 1.5 trilyon TL'yi aştı.
  • Bu rakam, Türkiye'nin milli gelirinin yaklaşık %3,5'ine denk geliyor.
  • Büyümenin adil ve dengeli olmadığı, çalışanın pay almadığı açıkça görülüyor.

Bir Yanda Ciro, Bir Yanda Çöküş

Zincir marketler, uygun fiyat politikası ve yaygın şube ağı sayesinde ekonomide büyük paya sahip. Ancak çalışanlarının hakları görmezden gelinirse bu model sürdürülemez hale gelecek.

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