Düzce'de içme suyu hattındaki ana borunun patlaması sonucu, suyun metrelerce yükseğe fışkırması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, Atatürk Bulvarı'nın altından geçen ve 13 mahalleye içme suyu sağlayan ana hatta meydana geldi. Patlama sonrası caddenin büyük kısmı su ve çamurla kaplanırken, yol da zarar gördü.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

ile polis ekipleri sevk edildi. Polis, caddenin bir kısmını güvenlik çemberine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Daha sonra içme suyu hattı kapatılarak iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Düzce'de ana su borusunda patlama meydana geldi



Bölgede 5 metre yüksekliğinde su fışkırması sonucu birçok araç ve işletmeyi su bastı, sokaklar adeta göle döndü. pic.twitter.com/coJa9wt11E Ekol TV (@ekoltvv) August 3, 2025

Su Kesintisi Yaşanan Mahalleler

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Atatürk Bulvarı'nda ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle, Kültür, Karaca, Şerefiye, Beyciler, Çavuşlar, Hamidiye, Sancaklar, Çamköy, Körpeşler, Akınlar, Karahacı Musa, Yeni ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz meydana gelen arızaya müdahale etmekte olup kısa süre içerisinde suların yeniden şebekeye verilmesi öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.



