Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 22 insan kaçakçısının tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 36 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını ve 393 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını belirtti. Göçmen kaçakçılarından 22'sinin tutuklandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, gözaltına alınan göçmenler hakkında sınır dışı işlemi uygulanacağı bildirildi.

Operasyonların Detayları

36 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik operasyonlar düzenlendi.

göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik operasyonlar düzenlendi. 102 şüpheli yakalandı.

yakalandı. 393 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

gözaltına alındı. 22 insan kaçakçısı tutuklandı.

tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Gözaltındaki göçmenler sınır dışı edilecek.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."Bakan Yerlikaya, valiler, kaymakamlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, il emniyet müdürleri, polisler ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.



