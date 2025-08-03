Urfa'da akraba kavgası: 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa Tekerli Mahallesi'nde akraba iki aile arasında nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı, 2 araç zarar gördü. Jandarma müdahale etti, soruşturma devam ediyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 16:57, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 16:58
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Tekerli kırsal Mahallesi'nde, akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan taşlı ve sopalı kavga sonucunda 6 kişi yaralandı.
Olay, mahallede büyük bir tedirginliğe yol açarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kavgayı ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga sırasında 2 araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayın Detayları
- Kavga, akraba iki aile arasında çıktı.
- Kavgada taş ve sopalar kullanıldı.
- 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayda 2 araçta maddi hasar oluştu.
- Jandarma ekipleri kavgayı ayırdı.
Soruşturma Devam Ediyor
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.