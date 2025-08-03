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Belçika'dan Gazze Şeridi'nde ilk kez havadan yardım

Belçika, Gazze'ye ilk kez havadan yardım yaptı! 15 ton gıda ve temel ihtiyaç malzemesi paraşütle bölgeye bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 17:04, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 17:05
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Belçika'dan Gazze Şeridi'nde ilk kez havadan yardım

Belçika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne havadan gerçekleştirilen yardım operasyonunda, A400M askeri nakliye uçağı ile yaklaşık 15 ton yardım malzemesinin paraşütle bırakıldığı bildirildi.

Bu operasyon, Belçika'nın Gazze Şeridi'nde ilk kez havadan yardım gerçekleştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Yardımın, Ürdün ile iş birliği içinde organize edildiği ve malzemelerin, yükleri önceden tasnif edip paketleyen tanınmış bir yardım kuruluşu olan Ürdün Haşimi Hayır Kurumu (JHCO) tarafından temin edildiği belirtildi.

İçerikte özellikle makarna, pirinç, konserve gıda ve süt tozu gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor.

Belçika'nın Havadan Yardım Operasyonu

  • A400M askeri nakliye uçağı ile 16 palet yardım malzemesi başarıyla bırakıldı.
  • Yaklaşık 15 ton yardım, paraşütle Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı.
  • Yardım malzemeleri arasında makarna, pirinç, konserve gıda ve süt tozu bulunuyor.
  • Operasyon, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu (JHCO) ile iş birliği içinde gerçekleştirildi.

Gazze'deki İnsani Durum

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun son derece vahim olduğu vurgulandı. Birçok bölgeye karadan ulaştırılan yardımların yetersiz kaldığı, özellikle gıda, içme suyu ve tıbbi malzemelerde akut eksiklik yaşandığı belirtildi. Belçika'nın bu katkısı sayesinde, erişimi zor olan bölgelere de yardım ulaştırılması hedefleniyor ve bu tür operasyonların devam edeceği ifade ediliyor.


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