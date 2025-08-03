Sarı-Kırmızılılar futbol akademisine 7 transfer yaptı
Galatasaray, Altınordu, Ümraniyespor ve Talas Belediyespor'dan toplam 7 genç futbolcuyu akademisine kattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 17:44, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 17:46
Galatasaray, futbol akademisine 7 transfer gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında yeni oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.
Transfer Edilen Oyuncular
- Arda Yılmaz (17 yaşında, Altınordu)
- Mustafa Duru (16 yaşında, Altınordu)
- Ömer Özyurt (13 yaşında, Altınordu)
- Görkem Buğra Sağlamdemir (14 yaşında, Ümraniyespor)
- Arda Arıkan (14 yaşında, Ümraniyespor)
- Muhammed Mustafa Cingöz (15 yaşında, Talas Belediyespor)
- Mehmet Emin Dabaz (14 yaşında, Talas Belediyespor)
İmza Töreni Detayları
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Futbol Akademisi idari yetkilileri ve sporcuların aileleri katıldı.
"Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz." ifadesine de açıklamada yer verildi.