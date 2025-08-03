Cankurtaran ile vatandaş arasında 'İşime karışma' kavgası

Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde, 20 yaşındaki Batuhan Ö. serinlemek amacıyla denize girdi ve boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine polis, ambulans ve cankurtaranlar hızla sevk edildi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Batuhan Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sahilde Yaşanan Tartışma ve Kavga

Bu sırada, cankurtaran H.C. ile sahilde çadır kurup denizde yüzen R.A. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte olay, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Polis, olayla ilgili tutanak tuttu ve her iki tarafı da serbest bıraktı.

Kavganın Sebebi

Cankurtaran H.C., "R.A.'nın kurtarma sırasında işlerine karıştığını" belirtirken, R.A. ise "H.C.'nin kendisine müdahale ettiğini" ileri sürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve taraflar kısa sürede serbest bırakıldı.



