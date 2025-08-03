Cankurtaran ile vatandaş arasında 'İşime karışma' kavgası

Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
5 soruda sahte diploma soruşturması
5 soruda sahte diploma soruşturması
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Temmuz enflasyonu yarın açıklanacak
Temmuz enflasyonu yarın açıklanacak
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
DMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!
DMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Bakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan kamu işçisi zammına ilişkin açıklama
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Cankurtaran ile vatandaş arasında 'İşime karışma' kavgası

Samsun Atakum'da genç bir adam boğulma tehlikesi geçirdi, kurtarma sırasında ise sahilde şok eden bir kavga yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 18:39, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 18:54
Yazdır
Cankurtaran ile vatandaş arasında 'İşime karışma' kavgası

Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde, 20 yaşındaki Batuhan Ö. serinlemek amacıyla denize girdi ve boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine polis, ambulans ve cankurtaranlar hızla sevk edildi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Batuhan Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sahilde Yaşanan Tartışma ve Kavga

Bu sırada, cankurtaran H.C. ile sahilde çadır kurup denizde yüzen R.A. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte olay, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

  • Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
  • Polis, olayla ilgili tutanak tuttu ve her iki tarafı da serbest bıraktı.

Kavganın Sebebi

Cankurtaran H.C., "R.A.'nın kurtarma sırasında işlerine karıştığını" belirtirken, R.A. ise "H.C.'nin kendisine müdahale ettiğini" ileri sürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve taraflar kısa sürede serbest bırakıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber