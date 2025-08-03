Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama, 2 sınır dışı
Şanlıurfa'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara yönelik operasyonda 5 milyon lirayı aşkın hesap hareketliliği tespit edildi. 6 şüpheli yakalandı; 4'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 18:55, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 18:56
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'a mali destek sağlayanların ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlerin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, terör örgütüne mali destek sağladığı ve 5 milyon lirayı aşkın hesap hareketliliği bulunduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si ise sınır dışı edildi.
Operasyonun Detayları
- 6 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
- 2 şüpheli sınır dışı edildi.
- DEAŞ'a 5 milyon lirayı aşkın mali destek sağlandığı tespit edildi.