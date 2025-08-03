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Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Elektronik imza ile yetkisiz erişim girişimi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşındı. Bakanlık, e-imzanın iptal edildiğini ve herhangi bir işlem yapılmadan olayın önüne geçildiğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 19:06, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 19:25
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Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde görev yapan bir daire başkanının bilgisi dışında e-Devlet sistemine elektronik imza (e-imza) ile giriş yapıldığı iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Olayın fark edilmesinin ardından ilgili personel tarafından hem adli hem de idari süreçler başlatıldı ve konu çok yönlü olarak araştırılıyor.

Olayın Gelişimi: E-İmza ile Yetkisiz Erişim Girişimi

  • Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı, kendisinin bilgisi dışında e-Devlet hesabına e-imza ile giriş yapıldığını fark etti.
  • İlgili kişi, derhal Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.
  • Aynı gün içinde adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirdi.
  • Durum, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirildi ve iç denetim mekanizmalarıyla inceleme başlatıldı.

Bakanlık: "Herhangi Bir İşlem Yapılmadı"

Bakanlığın açıklamasına göre, olayın erken fark edilmesi sayesinde e-imza kullanılarak herhangi bir resmi işlem gerçekleştirilmedi. E-imzanın iptal edilmesiyle sistemsel bir zararın önüne geçildi.

Teknik Araştırma ve Soruşturma Süreci

  • Yapılan teknik araştırmalar sonucunda, sahte e-imzayı düzenleyen kişi veya kişilerin kimlikleri IP adresleri üzerinden tespit edildi.
  • Bu kişiler hakkında 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli sürece ek olarak, Bakanlığın idari soruşturması da devam ediyor.
  • Sorumluların cezalandırılması ve dijital güvenlik açıklarının kapatılması için kapsamlı bir denetim süreci yürütülüyor.
  • Kamu kurumlarındaki tüm personelin e-imza ve dijital kimlik kullanımında daha dikkatli olması yönünde iç yazışmalar yapıldı.

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