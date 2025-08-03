Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabında konuştu.

TEKNOFEST 2025 hakkında bilgi veren Bayraktar şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Tersanesinde inşallah mavi vatanın kahramanlarıyla, eserlerle gençlerin yarışmasına tanıklık edecek. TCG Anadolu orada olacak. Kızılelma'mız TCG Anadoılunun üzerinde olacak. Milli fırkateynlerimi olacak. Bir de büyük bir sürprizimiz olacak. Tüm Yalovalıları Tekonfest Mavi Vatan'a bekliyoruz."