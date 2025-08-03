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Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan

Kırıkkale Üniversitesi'nde Prof. Dr. Beşir Atalay'ın adının kampüsten kaldırılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, alınan senato kararına sert tepki gösterdi: "28 Şubat'ta bedel ödemiş bir isme vefasızlık yapıldı."

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 20:01, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 20:03
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Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan

Ali Yalçın: Beşir Hoca'ya Yapılan Büyük Bir Haksızlık

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kampüs adının "Şehitler Kampüsü" olarak değiştirilmesinin şehitlere saygısızlık olarak algılanmaması gerektiğini vurgularken, esasen bu kararın Beşir Atalay'a yönelik açık bir vefasızlık içerdiğini belirtti.

Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"28 Şubat sürecinde omurgalı durmuş, bedel ödemiş, birçok ilim adamının yetişmesine vesile olmuş; kurucu rektörlükten başbakan yardımcılığına, içişleri bakanlığına kadar önemli görevler üstlenmiş bir büyüğümüzdür Beşir Atalay. Şahsı ile birlikte hatırını gözetenlerin de incitildiğine inanıyoruz."

Ali Yalçın: Beşir Atalat Kararı Yeniden Değerlendirilmeli

Ali Yalçın, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın milli ve yerli duruşuna işaret ederek, senatonun aldığı bu kararı yeniden gözden geçireceğine dair inancını da dile getirdi:

"Rektör Aslan'ın sağduyulu davranacağını, bu kalpleri inciten ve karşılık bulmayan senato kararını yeniden değerlendireceğini düşünüyoruz."

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"Vefa Elbisesi Yırtılmasın" Vurgusu

Yalçın açıklamasında, Memur-Sen'in kurucu genel başkanı olan "Yedi Güzel Adam"dan merhum Mehmet Akif İnan'ın Beşir Atalay ile olan dostluğuna da dikkat çekerek, şu dizeleri hatırlattı:

"Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri."

Bu sözlerle, yaşanan kararın sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda bir kadirşinaslık testine dönüştüğünü ifade etti.

Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor

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