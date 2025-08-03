'Yan baktın' tartışması: Altı kişi tarafından dövüldü

Aksaray'da gece yarısı yaşanan bir olayda, "Yan baktın" diyerek bir vatandaşa saldıran 6 kişi, şahsı darp ederek hastanelik etti.

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Paşa Çarşısı önünde meydana geldi. Esnaflık yapan Mustafa D. (30), dükkanını kapattıktan sonra bulvardan geçerken, iddiaya göre 6 kişinin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Uyarıda bulunan Mustafa D., şahısların saldırısına uğradı ve hepsi tarafından darp edildi.

Olayın Gelişimi

Mustafa D., kendini savunmaya çalışsa da darp edilmekten kurtulamadı.

Saldırıya uğrayan şahıs, "kavgaya gerek yok" demesine rağmen darp edilmeye devam etti.

demesine rağmen darp edilmeye devam etti. 6 şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilere yönelik araştırma başlattı.

Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ne kaldırdı.

ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şahısların kimliklerini tespit ederek şüphelileri yakaladı ve gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.



