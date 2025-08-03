AK Partili Çelik: Mescid-i Aksa'ya saygısızlık kabul edilemez!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırının tüm insanlık değerlerine karşı olduğunu vurguladı ve uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 20:33, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 20:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa 'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.