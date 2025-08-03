Kaçarken kaza yaptılar: Kaçak göçmenler ve iki organizatör yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen bir otomobilde 9 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Olay, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Devriye Ekipleri Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul'dan çalıntı olarak gelen ve S.A. tarafından kullanılan otomobili takibe almasıyla başladı. Ekipler, gece saatlerinde İstanbul Caddesi'nde otomobili durdurmak istedi ancak sürücü polisi fark ederek kaçmaya çalıştı ve ters yöne girerek başka bir otomobile çarptı.

Olayın Gelişimi

S.A. isimli sürücü, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

isimli sürücü, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ters yöne giren otomobil, seyir halindeki başka bir araca çarptı.

Kaza sonrası savrulan otomobil polis tarafından durduruldu.

Sürücü S.A., koşarak kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Gözaltına Alınanlar ve Yaralılar

Otomobilde yapılan aramada, S.A. ile birlikte organizatör olduğu şüphesiyle A.E. de gözaltına alındı.

ile birlikte organizatör olduğu şüphesiyle de gözaltına alındı. Araçta bulunan 9 kaçak göçmen yakalandı.

yakalandı. Kazada diğer otomobilde bulunan üç kişi hafif şekilde yaralandı ve ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. Polis ekipleri, kaçak göçmen taşımacılığı ve organizatörlük faaliyetlerine karşı çalışmalarını sürdürüyor.



