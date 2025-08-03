Türkiye'de 10 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı!

Bugün yurt genelinde sıcaklıklar oldukça yüksek seviyelere ulaştı ve 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar önümüzdeki günlerde kademeli olarak mevsim normallerine düşecek. Ancak bugün ölçülen değerler, özellikle bazı bölgelerde rekor seviyelere yaklaştı. Sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

En Yüksek Sıcaklık Ölçülen İl ve İlçeler

Şırnak, Cizre: 44,7°C

44,7°C Siirt, Kurtalan: 42,3°C

42,3°C Diyarbakır, Bağlar: 42,2°C

42,2°C Mardin, Dargeçit: 41,9°C

41,9°C Şanlıurfa, Ceylanpınar: 41,9°C

41,9°C Batman, Hasankeyf: 41°C

41°C Malatya, Yazıhan: 40,6°C

40,6°C Artvin, Yusufeli: 40,4°C

40,4°C Gaziantep, Karkamış: 40,3°C

40,3°C Elazığ, Keban: 40°C

Sıcaklıkların Düşmesi Bekleniyor

Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Özellikle yüksek sıcaklıkların görüldüğü bölgelerde yaşayan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.



