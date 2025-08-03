Sis nedeniyle araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarında yer alan Santa Harabeleri yolunda, sis nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Bu kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve yoğun sisin etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında yayla yollarında yoğun sisin ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaza Detayları

Abdullah K. (32) yönetimindeki 34 GEG 835 plakalı hafif ticari araç, Çakallı Mahallesi mevkiinde şarampole yuvarlanarak takla attı.

(32) yönetimindeki 34 GEG 835 plakalı hafif ticari araç, mevkiinde şarampole yuvarlanarak takla attı. Araçta bulunan aynı aileden Nuran K. (45), Feyzanur K. (22), Samet K. (24) ve Ali K. (44) yaralandı.

(45), (22), (24) ve (44) yaralandı. Nuran K. ve Feyzanur K., Trabzon Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde; diğer yaralılar ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede Benzer Bir Kaza Daha Yaşandı

Santa Harabeleri ile Taşköprü Yaylası arasında bugün yine sis nedeniyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak menfeze devrildi ve bu kazada da 4 kişi yaralandı.

Sürücülere Uyarı

Yetkililer, özellikle yaz aylarında sık kullanılan yayla yollarında yoğun sisin ciddi risk oluşturduğunu belirterek, sürücülerin daha dikkatli olmalarını ve hızlarını azaltmalarını tavsiye etti.



