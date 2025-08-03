Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru: Minguzzi sezonu talebi!
Trabzonspor, vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının 2025-2026 sezonuna verilmesi için TFF'ye başvurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 23:33, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 23:34
Trabzonspor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu" olarak adlandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.
Trabzonspor'un Açıklamasından Öne Çıkanlar
- 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu" olarak adlandırılması için resmi başvuru yapıldı.
- Mattia Ahmet Minguzzi'nin vahşice katledilmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi olunduğu vurgulandı.
- Bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması için isminin sezon adı olarak verilmesinin büyük anlam taşıdığı belirtildi.
- Kulüp, sürecin başından itibaren yakından takipçi olduklarını ve sonuna kadar kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.