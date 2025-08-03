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Fenerbahçe Aktürkoğlu ile el sıkıştı

Fenerbahçe, Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. 5 milyon Euro maaş ve bonuslarla imza atacak olan yıldız oyuncunun transferinde kulüpler arasındaki pazarlıklar sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2025 23:41, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 23:43
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Fenerbahçe Aktürkoğlu ile el sıkıştı

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekip, sol kanada takviye yapmayı planlayarak, 26 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferin tamamlanması durumunda Kerem Aktürkoğlu, 5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar içeren bir sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, oyuncu ile anlaşmasının ardından Benfica ile bonservis görüşmelerine başladı ve bu pazarlıkların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Transfer Süreci ve Mourinho'nun Rolü

Bu transferde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu belirtildi. Mourinho'nun isteğiyle hız kazanan görüşmeler, kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı ile devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica Performansı

  • 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer oldu.
  • 54 maçta forma giydi.
  • 16 gol kaydetti.
  • 13 asist yaptı.
  • Toplamda 29 gole direkt katkı sağladı.

Şampiyonlar Ligi Hazırlıkları

Sarı-lacivertliler, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak.


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