Trabzon'da ilkel teleferik faciası: Çift hayatını kaybetti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Hüseyin (55) ve eşi Ayşe Öztürk (53), ilkel teleferikle gübre taşımak isterken meydana gelen arıza sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Fındıcak Mahallesi'nde gerçekleşti. Bölgede "varangel" olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte yaşanan arıza, çiftin yaşamını yitirmesine neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayın Detayları

Hüseyin ve Ayşe Öztürk , ilkel teleferikle gübre taşımaya çalışıyordu.

ve , ilkel teleferikle gübre taşımaya çalışıyordu. Teleferikte meydana gelen arıza sonrası çift, elektrik akımına kapıldı.

Bölgeye AFAD , sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.



