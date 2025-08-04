Sıcaklıklar Mevsim Normallerine Dönüyor

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri ve Marmara'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Ankara'da sıcaklık 35 dereceye kadar çıkarken, İstanbul ve İzmir'de yağış ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

Hava Sıcaklıklarında Düşüş Bekleniyor

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağı ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağı, yağışların ise alansal olarak azalacağı bildirildi.Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara: En yüksek sıcaklık 33-34 derece arasında olacak.

En yüksek sıcaklık 33-34 derece arasında olacak. İstanbul: En yüksek sıcaklık 30-32 derece arasında seyredecek.

En yüksek sıcaklık 30-32 derece arasında seyredecek. İzmir: En yüksek sıcaklık 35-36 derece arasında bekleniyor.

10 İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

Yurt genelinde dün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.Günün en yüksek sıcaklığı 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3 dereceyle ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 42,2 dereceyle takip etti.



