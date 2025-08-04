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Rusya'nın Türkiye'ye kömür ihracatında ilk yarı zirvesi

Rusya, 2025'in ilk yarısında Türkiye'ye kömür ihracatını önemli ölçüde artırdı. Kommersant gazetesinin NEFT Research verilerine dayandırdığı habere göre, Türkiye'de hidroelektrik üretimdeki düşüş ve artan çimento talebi, Rus kömürüne olan ilgiyi yukarı taşıdı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 08:19, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 08:20
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Rusya'nın Türkiye'ye kömür ihracatında ilk yarı zirvesi

2025'in ilk yarısında Türkiye'ye Rusya'dan yapılan kömür sevkiyatı 11,2 milyon tona ulaştı.

Çin ve Hindistan gibi geleneksel pazarlarda fiyat ve talep baskısıyla karşı karşıya kalan Rus madenciler, Türkiye pazarındaki güçlü taleple bir nebze olsun rahatlama yaşadı. Özellikle termal kömür sevkiyatları, yılın ilk yarısında dikkat çekici bir ivme kazandı.

NEFT Research'e göre Rusya'dan Türkiye'ye demiryolu ile yapılan kömür taşımacılığı, 2025'in ilk altı ayında 11,24 milyon tona ulaştı. Haziran ayında ise aylık bazda 1,89 milyon tonla zirve kaydedildi.

Araştırma kuruluşu, yıl sonuna kadar Türkiye'ye yapılan toplam kömür sevkiyatının 25 ila 30 milyon ton aralığında gerçekleşebileceğini öngörüyor.

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