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6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonda 1 milyar TL işlem hacmine sahip 44 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 08:33, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 08:40
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6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli dolandırıcılık yapan 44 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunan şüphelilerin yakalandığını belirtti. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

  • 24 şüpheli tutuklandı.
  • 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin Yöntemleri

  • Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları,
  • Sosyal medya platformlarında sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları,
  • İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri,
  • Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edildi.

Operasyonun Gerçekleştirildiği İller

İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli olarak; Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman'da operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma Konuları

  • Nitelikli Dolandırıcılık
  • Bilişim Sistemine Girme
  • Yasa Dışı Bahis

Soruşturmalar Savcılıklar tarafından başlatıldı. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlıklarını tebrik etti. Ayrıca, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerle suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.


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