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Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!

EMLAK Konut güvencesiyle Damla Kent projesinden küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci başladı. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul'da 'DMLKT' işlem koduyla işlem görüyor. Talep toplama süreci 8 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 21:55, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 21:56
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Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!

İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunuluyor. Farklı gelir gruplarının konut sahibi olabilmesini hedefleyen bu yeni yatırım aracı, yatırımcılara hem konut edinme hem de alım-satım yoluyla birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor. 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul'da 'DMLKT' koduyla işlem gören sertifikalar için talepler 8 Ağustos'a kadar oluşturulabilecek.

Gayrimenkul Sertifikası Hakkında

Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.

Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.

Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.

Adım Adım Gayrimenkul Sertifikası Nasıl Alınır?

  • Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.
  • Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.
  • Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.
  • Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
  • Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır.
  • 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.
  • Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.
  • Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden 'DMLKT' işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.
  • Sertifikalar 14 Ağustos 2025'ten itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecektir.

İstanbul'un Yeni Yaşam Merkezi: Damla Kent

Damla Kent projesi hakkında şu bilgilere yer verildi:

  • Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ihraç edilecek olan İstanbul'un yeni yaşam merkezi Damla Kent projesi, Başakşehir'de, 1.257.629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak.
  • Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan bin 540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.
  • Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir'de hayata geçirilecek olan 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını sizler için aralıyor.
  • Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 km uzaklıkta.
  • Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkanı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.

Gayrimenkul Sertifikası'nda 3 Avantajlı Seçenek

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor:

  • Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
  • Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.
  • Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.

Detaylı Bilgi İçin

Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un web sitesini ziyaret edebilir.


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