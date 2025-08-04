Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Temmuz ayında yüzde 14,55, otomobil pazarı yüzde 14,71 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,96 oranında arttı.

2025 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 yılı Temmuz ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adet oldu. Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,71 artarak 84 bin 195 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,96 artarak 23 bin 523 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 56,7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 53,1 arttı.

Otomobil Pazarı Segment Dağılımı

Pazarın yüzde 81,5'i , vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştu.

, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştu. C segmenti otomobiller : 318 bin 343 adetle yüzde 55,6 pay

: B segmenti otomobiller: 145 bin 595 adetle yüzde 25,4 pay

Gövde Tiplerine Göre Satışlar

SUV otomobiller : yüzde 62,6 pay ve 357 bin 984 adet

: Sedan otomobiller : yüzde 22,2 pay ve 126 bin 928 adet

: H/B otomobiller: yüzde 14,4 pay ve 82 bin 184 adet

Yakıt Türlerine Göre Satışlar

Benzinli otomobil satışları : 266 bin 95 adetle yüzde 46,5 pay

: Hibrit otomobil satışları : 153 bin 363 adetle yüzde 26,8 pay

: Elektrikli otomobil satışları : 103 bin 310 adetle yüzde 18,1 pay

: Dizel otomobil satışları : 45 bin 678 adetle yüzde 8 pay

: Otogazlı otomobil satışları: 3 bin 752 adetle yüzde 0,7 pay

Elektrikli Araçlarda Satış Artışı

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları : yüzde 108,6 artış ve yüzde 14 pay

: 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları: yüzde 233,2 artış ve yüzde 4,1 pay

Motor Hacmine Göre Satışlar

1600cc altındaki otomobil satışları : yüzde 23,6 azalış ve yüzde 54,3 pay

: 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları : yüzde 4,9 artış ve yüzde 0,6 pay

: 2000cc üstü otomobil satışları: yüzde 18,8 artış ve yüzde 0,2 pay

Emisyon Seviyelerine Göre Satışlar

120-140 gr/km arasındaki otomobiller : 170 bin 669 adetle yüzde 29,8 pay

: <100 gr/km arasındaki otomobiller: 145 bin 735 adetle yüzde 25,5 pay

Şanzıman Tipine Göre Satışlar