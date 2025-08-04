Sahipsiz Köpek Saldırısı: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Çorum'da camiye giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edildi ve taburcu oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 09:47, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 10:00
Çorum'da camiye giderken sevmek istediği sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan bir çocuk yaralandı. Gülabibey Mahallesi'nde bir camiye gittiği sırada yolda gördüğü sahipsiz köpeği sevmek isteyen R.A.Ü. (8), köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark eden cami cemaatinden bir vatandaş, köpeği bölgeden uzaklaştırdıktan sonra küçük çocuğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalçasından yaralanan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayın Detayları
- Olay yeri: Gülabibey Mahallesi
- Mağdur: R.A.Ü. (8 yaşında)
- Müdahale: Cami cemaatinden bir vatandaş tarafından köpek uzaklaştırıldı
- Tedavi: Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Son durum: Çocuk taburcu edildi