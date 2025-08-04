Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,6570 40,6580 40,6740 40,6750 Avro 47,0860 47,0870 47,0920 47,0930 Sterlin 53,9940 54,0040 54,1580 54,1680 İsviçre frangı 50,6340 50,6440 50,3750 50,3850 ANKARA ABD Doları 40,6270 40,7070 40,6440 40,7240 Avro 47,0460 47,1260 47,0520 47,1320 Sterlin 53,9340 54,1440 54,0980 54,3080