Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 40,67 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 17:13, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,6570
|40,6580
|40,6740
|40,6750
|Avro
|47,0860
|47,0870
|47,0920
|47,0930
|Sterlin
|53,9940
|54,0040
|54,1580
|54,1680
|İsviçre frangı
|50,6340
|50,6440
|50,3750
|50,3850
|ANKARA
|ABD Doları
|40,6270
|40,7070
|40,6440
|40,7240
|Avro
|47,0460
|47,1260
|47,0520
|47,1320
|Sterlin
|53,9340
|54,1440
|54,0980
|54,3080