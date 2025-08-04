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Dolar günü yükselişle kapattı

Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 40,67 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 17:13, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 18:11
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Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları40,657040,658040,674040,6750
Avro47,086047,087047,092047,0930
Sterlin53,994054,004054,158054,1680
İsviçre frangı50,634050,644050,375050,3850
ANKARA
ABD Doları40,627040,707040,644040,7240
Avro47,046047,126047,052047,1320
Sterlin53,934054,144054,098054,3080

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