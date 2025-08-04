Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu
Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi
Yüzde 233 arttı... Elektrikli otomobilde ÖTV etkisi
6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı
6 İlde 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 44 Gözaltı
Para transferlerinde açıklama ve beyan dönemi geliyor
Para transferlerinde açıklama ve beyan dönemi geliyor
Sıcaklıklar Mevsim Normallerine Dönüyor
Sıcaklıklar Mevsim Normallerine Dönüyor
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Kırmızı Çizgimizdir
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Çevreyi kirletenlere ceza yağdı: 6 ayda 2,6 milyar TL ceza kesildi
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Beşir Atalay ismine yapılan müdahaleye bir tepki de Ali Yalçın'dan
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Bayraktar: Teknofest Mavi Vatan'da büyük bir sürprizimiz olacak
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
Milli Emlak: Sahte e-imza ile işlem yapılmasının önüne geçildi
5 soruda sahte diploma soruşturması
5 soruda sahte diploma soruşturması
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Plastik poşet yerine bez çanta satan marketlere yaptırım
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandı
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutlu
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu İlk Toplantıya Hazırlanıyor
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Kargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla Ayrıldı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
Türkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın Faydalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 677 şüpheli yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 102 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktı
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
MHRS'de Yeni Özellikler ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Genç Çiftçilere Bedelsiz Arazi ve Kredi Desteği Geliyor
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Bakan Tekin'den LGS İddialarına Net Yanıt: Sınav İptali Yok
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 33.52 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 10:06, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 10:07
Yazdır
Ev Sahibi ve Kiracılar İçin Zam Oranı Belli Oldu

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.06 yıllık yüzde 33.52 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41.13 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 43.23 olmuştu.

ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILACAK?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber