Orman yangınlarının maliyeti 14,2 milyar lira

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları binlerce hektar alanı yok etti. Toplam 4 bin 477 yangında, yaklaşık 56 bin futbol sahasına eşdeğer büyüklükteki bir alanda 70 milyon ağaç kül oldu. Yangınların yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğu belirtilirken, anız yakma alışkanlığının yanı sıra ormanlara atılan şişe, izmarit gibi atıkların da önemli birer sebep olduğu vurgulandı. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, yangınların söndürülmesi ve sonrasında zarar gören alanların rehabilitasyonu için bu yıl 350 milyon dolar (14,2 milyar TL) harcanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın haberine göre, TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, "Türkiye, 2025 yazında da orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele veriliyor. Yan-gınların ardındaki nedenler ince-lendiğinde, doğal olaylardan çok insan kaynaklı ihmaller öne çı-kıyor. Cam şişeler, plastik çöpler ve sigara izmaritleri gibi sıradan atıklar, yazın kavurucu sıcakla-rında yangın tetikleyicisine dö-nüşüyor" ifadelerini kullandı.

Atıklar yangını tetikliyor

Cam ve plastik atıklar ile iz-maritlerin ormanın sıcak, ku-ru ve rüzgarlı ortamında birer bomba gibi davranarak ilk kıvıl-cımı ateşlediğini anlatan Öner, "Ocak-Temmuz 2025'te 4 bin 477 yangın çıktı. Söz konusu dö-nemde 40 bin hektar alan yan-dı. Yanan bu alan 56 bin futbol sahası büyüklüğe denk geliyor. Hektar başına ise bin-2 bin 500 ağaç düştüğü hesaplandığında 70 milyon ağacın yandığı tahmin edilmektedir. Yangınların yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğu hesaplanıyor" dedi.

14.2 milyar TL'lik zarar

Orman Genel Müdürlüğü'nün benzeri bir büyüklükteki alanın söndürülmesi ve rehabilitasyo-nu için harcadığı bütçenin bu-günkü enflasyona evrilmesi ile bu yangınların Türkiye ekono-misine zararının 350 milyon do-lar (14.2 milyar TL) olduğunun hesaplandığını anlatan Öner, şunları kaydetti:

"Yangın söndürme operasyon-ları için 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 25 bin personel, 6 bin ka-ra aracı kullanılmıştır. Hava fi-losu 8 bin 884 sorti yaparken, 29 bin 575 ton su bırakılmıştır. Kiralık uçak ve helikopterlerin saatlik bedelinin 5-15 bin dolar arasında değişken kiralama üc-reti bulunmaktadır. Personel maaşları, fazla mesai, konakla-ma, yakıt, yemek, bakım gibi ma-liyetlerde göz önünde bulundu-rulduğunda sadece söndürme işlemleri için 6-8 milyar TL ara-sında bir bütçe harcandığı tah-min edilmektedir. Aynı şekilde yanan alanların ağaçlandırılma-sı da büyük bir maliyet gerektir-mektedir. OGM'ye göre 1 hektarın yeniden ağaçlandırma maliyeti 196 bin TL'dir. 40 bin hektar ala-nın ağaçlandırılması için ise ge-rekli rakam 7.8 milyar TL'dir. Yani söndürme ve rehabilitasyon için toplam 350 milyon dolar (14.2 milyar TL) harcama yapıldığı ve yapılacağı görülmektedir."

"Ormana çöp bırakma"

Yangını söndürmenin zaman aldığını, maliyetli ve telafisi ol-mayan kayıplar getirdiğini, yan-gını önlemenin ise bir çöpü top-lamak kadar basit olabileceğini belirten Öner, "Bir cam şişe bir ormanı, bir izmarit milyonlarca canlıyı yok edebilir. 'Ormana çöp bırakma, gördüğün çöpü topla, yangın riskini 112'ye bildir, sıfır atık kültürünü doğada da uygula' çağırısını yapıyoruz " dedi.



