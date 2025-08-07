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Isparta Üniversiteleri Sınavsız Atamalarda Örnek Olmaya Devam Ediyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi, yönetici atamalarında sınav açarak bu konuda örnek bir uygulamayı devam ettirdi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 00:10, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 09:11
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Isparta Üniversiteleri Sınavsız Atamalarda Örnek Olmaya Devam Ediyor!

Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak gibi ana amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan üniversiteler, bünyelerinde gerçekleştirmekte olduğu idari faaliyetler ile ülkemiz kamu yönetimi adına önemli uygulamalara imza atmakta ve bu konuda yükseköğretim eko sistemi içinde önemli bir eşiği aşmayı başarmış durumdalar.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bu güne kadar üç kez başarıyla gerçekleştirdiği yönetici adayı belirleme programı diğer üniversiteler için de kabul edilmiş bir örnekliğe dönüşmektedir. Üniversite, bahsi geçen program çerçevesinde Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü sekreterliği gibi atamaya yetkili amirin takdirine bağlı kadrolar için idari personelin kariyer planı yapmasına imkan verecek şekilde bir program oluşturarak, takdir yetkisini tabana yaymış, çeşitli şartları haiz tüm personelin herhangi bir kayırmacılığa tabi tutulmadan ve belirli aşamalardan geçerek atanma hakkı elde etmesine vesile olmuştur.

657 sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan ve "Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır." şeklinde tanımlanan kariyer ilkesi, kanunlarda yer alan boşluklar ve takdire bağlı durumlar nedeni ile ülkemiz kamu yönetim sistemi içerisinde tam olarak karşılık bulamamaktadır. Bununla birlikte yöneticilerin nepotik tutumları da kariyer ilkesinin hayata geçmesinin önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere diğer birçok genel ve özel kanunlar, istisna ya da takdire bağlı atama düzenlemelerine yer vermektedir. Ancak Yazar Alev ALATLI'nın da ifade ettiği üzere "her yasal hak helal değildir." ve olmamalıdır. Yöneticiler, kanunların kendilerine çizmiş olduğu sınırları ihlal etmemiş olmakla yetinmemeli, o sınırlar içinde personeline dokunan, onlara nitelik kazandıran uygulamaları da herhangi bir kayırmacılığa fırsat vermeden hayata geçirebilmelidir.

Bu çerçevede Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünün, yönetim ekibi ile birlikte hayata geçirdiği "Yönetici Adayı Belirleme Programı", aynı şehirde kurulu ve daha köklü bir geçmişe sahip Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından da benimsenerek hayata geçirilmiştir.

01.08.2025 tarihinde Üniversitenin web sayfasında yayımlanan duyuruda, üniversiteye bağlı enstitü ve yüksekokullarda boşalacak olan sekreterlik kadrolarına yapılacak atamaların liyakat, kariyer ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edilerek, programa dair detaylı bilgiler personelin erişimine sunulmuştur.

Genel çerçeve olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince uygulanan programla aynı amaç ve yönteme sahip olmakla birlikte, yazılı sınav uygulaması ve diğer değerlendirme süreçlerinin içeriğinde farklı ölçme esaslarının tercih edildiği görülmektedir.

Sonuç olarak takdire bağlı atamalarda önemli bir rol model olarak uygulanabilir bir örneklik ortaya koyan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yönetimi ile bu örnekliğin ülkemizde ki diğer yükseköğretim kurumlarında da yaygınlaşması adına çok önemli bir eşiğin geçilmesine vesile olan Süleyman Demirel Üniversitesi yönetim ekibini tebrik eder, bu tür uygulamaların ülkemiz kamu yönetimi sistemi için yenilenmeye fırsat oluşturmasını temenni ederiz.


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