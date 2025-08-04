Erdoğan'dan LGS sonuçlarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 13:36, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.