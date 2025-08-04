Bursa'da yol verme kavgası: Birbirlerine girdiler
Osmangazi ilçesinde, trafikte yol verme meselesi yüzünden birbirlerine giren iki sürücüyü çevredekiler zor ayırırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 13:58, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 13:59
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen gerilim sonrası taraflar araçlarını durdurup yola indi.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Anayol üzerinde başlayan kavgada yumruklar havada uçuştu.
Tarafları ayırmak ise çevredeki vatandaşlara düştü.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.