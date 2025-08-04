Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafir hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olduğu aktarıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 14:09, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 14:06
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Şehrin yine gurur verici yeni bir rekora imza attığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkati çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece hava yoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz."